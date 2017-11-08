Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 36 bin dolayında özel yetenekli öğrenci için farklılaştırılmış eğitim programlarının uygulandığı Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yeni öğrenci seçim süreci, 13 Kasım Pazartesi başlatılacak.



MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel yeteneklilerin eğitiminin MEB tarafından açılan BİLSEM'lerde yapıldığını anımsattı.

Türkiye genelinde 81 ilde 117 merkezde hizmet veren BİLSEM'lerde ilkokul, ortaokul ve lise çağında yaklaşık 36 bin özel yetenekli öğrencinin eğitim aldığını aktaran Güngör, özel yetenekli öğrencilerin BİLSEM'in yanı sıra destek eğitim odalarından da yararlanabildiğini vurguladı.

Özel yetenekli öğrenci tanılama döneminin 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlatılan uygulamayla ilk defa tablet bilgisayarlarla birinci sınıf düzeyinden itibaren yapılmaya başlandığını hatırlatan Güngör, uygulamanın 2017-2018 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini kaydetti.

2017-2018 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM'lere öğrenci seçme sürecine 13 Kasım Pazartesi'den itibaren sınıf öğretmenlerinin öğrencilere ilişkin gözlem formlarını doldurulmasıyla başlanacağını bildiren Güngör, daha sora öğrencilerin grup tarama uygulamalarına alınacağını söyledi.

BARAJ ÜSTÜNDE KALAN TÜM ÖĞRENCİLER BİLSEM'DE EĞİTİM ALACAK

Güngör, bu yıl ilk defa öğrencilerin giriş belgelerinde karekod uygulamasının başlatılacağını, bu kapsamda öğrencilerin tablet bilgisayarlar üzerinden giriş belgelerini okutup uygulamayı açabileceğini anlattı.

Grup tarama uygulamasını geçen öğrencilere uluslararası standardizasyonu sağlanmış testler uygulanarak bireysel incelemelerinin yapılacağını anlatan Güngör, yapılan test sonucunda belirlenen barajın üstünde puan alanların tümünün BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanacağını bildirdi.

Tablet bilgisayarla yapılacak grup tarama uygulamasına ilişkin örneklerin yer aldığı BİLSEM 2018 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü'nün hem Android hem IOS platformlarında yayında olduğu bilgisini paylaşan Güngör, öğrencilerin uygulamayla grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgi edinebileceklerine, sorularla ilgili pratik yapabileceklerine işaret etti.

PROJE VE ETKİNLİK TABANLI EĞİTİM

Genel Müdür Güngör, BİLSEM'lerde özel yetenekli öğrencilerin, okul dışı saatlerde yetenekleri doğrultusunda proje ve etkinlik tabanlı eğitim aldığını, bu eğitimlerin disiplinler arası ders içerikleriyle sunulduğunu hatırlattı.

Merkezlerde öğrencilerin ilgi alanları ve okul müfredatlarının göz önünde bulundurulduğunu aktaran Güngör, bu kapsamda BİLSEM'lerde güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarla ilişkilendirerek zenginleştirilmiş eğitim programının uygulandığını ifade etti.

Destek eğitim odalarının bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışabilecekleri bir ortam oluşturduğunu, bu odalarda program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme uygulamalarının yapıldığını dile getiren Güngör, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bin 925 özel yetenekli öğrencinin destek eğitim odasından faydalandığını söyledi.

Destek eğitim odalarının 81 ilde açıldığını ve sayılarının artırılması çalışmalarının devam ettiğini anlatan Güngör, bu kapsamda 20 bin 185 sınıf ve branş öğretmeni ile 13 bin 680 idareciye farkındalık eğitimi verildiğini belirtti.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara değinen Güngör, yapılan çalıştaylar sonucunda 19 branşta genel çerçeve planlarının oluşturulduğunu, bu kapsamda proje ve etkinlik temelli eğitimin planlarının yapıldığını aktardı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Güngör, BİLSEM'lerde üniversiteler, bilim merkezleri, müzeler, sanat kurumları, Ar-Ge kuruluşları ve TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliğine önem verdiklerini kaydetti.