Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), geçtiğimiz ay açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) kamuoyuna tanıttıktan sonra 1 ayda 3 kere sistemde değişikliğe gitti. Buna göre; lisans programına geçiş için gerekli 180 baraj puanı, iki oturumdaki performans dikkate alınarak hesaplanacak. Bir günde 2 oturuma girilmesi, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) sosyal ve fen alanlarının olmaması durumu da tartışılan konulardan biriydi. Son değişiklikle ilk oturumun 23 Haziran Cumartesi; ikinci oturumun 24 Haziran Pazar günü dil sınavı ile birlikte yapılmasına karar verildi. TYT’ye sosyal bilimler ve fen bilimleri de eklendi. Sık sık değişen, öğrenci ve velilerde kafa karışıklığına neden olan sistemi değerlendiren uzmanlar, “Yapılanlar olumlu fakat geç kalındı” görüşünde birleşti.



Öğrenci koçu Süleyman Çokay:

YÖK’ÜN GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANIR HÂLE GELDİ

“Yeni düzenlemelerin yapılıyor olması sevindirici. Keşke daha önce yapılsaydı. Çünkü öğrenciler çok zaman kaybetti. Özellikle sosyal derslerin çıkarılması, ardından tarihin tekrar geri gelmesi öğrencilerin derslere bakış açılarının da değişmesine yol açtı. Ama şu anki mevcut yapılan değişiklikler yerinde ve köklü bir değişiklik oldu. Birinci bölümde özellikle fen bilimlerinin eklenmesi, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile tarihin tekrar sosyal bilimler alanına geri gelmesi sevindirici. Çünkü bu dersler olmadan sağlıklı bir seçim yapılamazdı. Yine olumlu bir değişiklik ise sınavın iki güne yayılması. Diğer taraftan öğrenci ve velilerde sisteme karşı bir hayal kırıklığı ve tepki var. İnsanların gözünde YÖK’ün çok güvenilir bir kurum havası vardı. Ama son dönemde bu sistem değişikliğindeki sıkıntılar kurumun öğrenci ve veli gözünde zayıflamasına yol açtı. Güvensizlik var. Açıklamanın ardından artık ‘Nasıl olsa yine değişecek’ diye beklentiler var. Sosyal medyada ‘Nedir bu 2000’lilerin başına gelenler’ gurubu oluşturdular.”



Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:​

SOSYAL MALİYET DÜŞTÜ, KAYGI GİDERİLDİ

Sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinin Temel Yeterlilik Sınavı’na dâhil edilmesi, sınavın kapsam geçerliliğini artırdı. Daha nitelikli bir ölçmeyi sağlayacağı ortak kanaat oldu. Tüm derslerin sınavın içeriğine dâhil edilmesi, okulda görülen derslerin öğrenciler tarafından takip edilmesini sağlayacak, bazı derslerin boşa düşmesi de bu vesileyle engellenmiş olacak. Sınavın bir gün arayla yapılması kararı da önemli bir adım oldu. Değişiklik, gecikmiş ve öğrencilerde, velilerde strese sebep olmuş olsa da, olumlu adımların atılmış olması, sınav sisteminde kabul oranının yükseltilmesi, hem adaylar hem de muhataplar açısından memnuniyet verici. Yapılan son değişikliklerle sosyal maliyet düşürüldü, kaygı büyük oranda giderildi.”



İşte en çok merak edilenler

¥ Sayısal öğrencilerin derslerinin getirileri nasıl olacak?

¥ Derslerin dağılımı nasıl yapılacak?

¥ Eşit ağırlık öğrencileri için derslerin dağılımı nasıl olacak?

¥ Bir dersin katsayı olarak getirisi nedir?

¥ Psikolojinin sözele geçme durumu vardı. Eşit ağırlıkta aynı şekilde devam edecek mi?

¥ Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puanı olmak üzere 4 tane puan türü var. Bunların tekrar artması söz konusu olacak mı?