Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde faaliyet gösterecek olan şubesi, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, Türk vatandaşları ve Lübnanlıların katıldığı tören ile açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz ve yapılması için çaba gösterdiğimiz bir projemiz gerçekleşmiş oluyor." dedi.

"Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Enstitünün, Türk dilini, tarihini ve kültürünü tanıtmak için çalıştığını, bulunduğu ülke ile kültürel ilişkileri geliştirmekle görevli bir kurum olduğunu belirten Erciyes, "Yaklaşık iki senedir Trablus'ta bir YEE şubesi açılması için gayret gösteriyorduk. Şu an yaptığımız bu açılıştan dolayı çok büyük bir mutlululuk duyuyorum. Bu merkezimizin Türkiye ile Lübnan arasındaki kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğini ümit ediyorum. Biz Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Kültürel ilişkilerimizin de her alanda geliştirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Lübnan ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu ise yaptığı konuşmada, "Dünya genelinde farklı kıtalarda 50’den fazla kültür merkezi olan Yunus Emre Enstitüsünün Lübnan’daki ikinci şubesini açmanın onurunu burada hep beraber yaşıyoruz. Bu katılım Lübnan halkının Türkiye’ye olan sevgisini de gösteriyor. Lübnan ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerini kültür, sanat, eğitim ve bilim alanlarında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından YEE Müdürü Ermumcu ile YEE Trablus Şubesi'nin binasını kullandığı Safadi Kültür Merkezi Koordinatörü Nadine el-Ali, iki kurum arasında yapılan anlaşmayı imzaladı.