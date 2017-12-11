Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Aysu Ölmez, Ahmet Mazhar Sönmez, Kerem Bulut, Ömer Abdullah Öğrenç, Muhammet Yasin Edemen ve Rümeysa Nükre Yalçın, düzenlenen organizasyonda delege olarak yer aldı.Ev sahipliğini Emine Örnek Eğitim Kurumları’nın yaptığı ve beş gün süren konferansa ülke genelinden 20 okul ve 125 öğrenci katıldı. Konferansta öğrenciler Avrupa’nın sosyolojik, ekonomik, çevresel, kültürel, sportif vb. alanlarındaki problemlerine çözümler ürettiler. Komiteler ürettikleri çözümleri detaylı olarak anlatırlarken diğer komitelere karşı bu çözümlerini de savundular.



Okur: “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir.”



Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, konferansta İhlas Kolejini temsil eden öğrencilerini tebrik etti. Konferansın konuşma dilinin İngilizce olduğuna dikkat çeken Okur, İhlas Kolejinin vermiş olduğu yabancı dil eğitiminin başarısına vurgu yaptı. “Öğrencilerimiz okullarımızda edindikleri İngilizce bilgisi ile ülkelerin sıkıntılarını dile getirdiler. Oluşturdukları fikirleri savundular. Bu bizim için umut ışığı oldu. Gelecek gençlerindir. Çocuklarımızı kendi yaşadığımız zamana göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirmek en büyük hedefimizdir” dedi.



İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her yıl düzenlenen organizasyona bu yıl da katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu tip organizasyonların önemine değinen Yeltekin, “Ülkemizdeki gençler Avrupa’nın sorunları için fikirler üretiyorlar ve bunları kendi aralarında tartışarak bir sonuç bildirgesi oluşturuyorlar. Gençlerimizin sosyal olaylar karşısındaki duruşu ve olayları çözümlemesi açısından bu organizasyonun faydalı olduğuna inanıyorum. Biz de okul olarak her yıl organizasyonda yerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.