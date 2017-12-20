Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM Genel Kurul 2018 Bütçe görüşmelerinde konuşan Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığının bütçesinin yüzde 80’inin öğretmenlere ayrıldığını söyledi. Öğretmen sayısını 524 binden 904 bine çıkardıklarını kaydeden Bakan Yılmaz “Eskiden kaliteli eğitim vermek için aranan unsurlardan birisi öğretmen başına düşen öğrenci sayısıydı. Biz geldiğimizde her bir öğretmene 28 öğrenci düşerken şimdi ilköğretime 17, ortaöğretime 13 öğrenci düşmeye başladı. Bununla da hem Japonya’daki hem Kore’deki hem de İngiltere’deki değerlerle yakın birbirine” dedi. Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

ÖĞRETMEN AÇIĞI BATI’DA

584 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Doğu Anadolu Bölgesi’nde öğretmen doluluk oranı yüzde 92’nin, Güneydoğu’da yüzde 90’ın üzerinde. ‘En çok öğretmen ihtiyacı nerededir?’ derseniz, İstanbul’da. Marmara’da öğretmen doluluk oranı yüzde 85 civarında.

Öğretmenlerin özlük haklarında da iyileştirme yaptık. 2002 yılında yeni başlayan bir öğretmen haftada on beş saat ek dersle birlikte 635 lira para alıyordu. Şimdi, yeni başlamış bir öğretmen haftada on beş saat ek dersle birlikte 3 bin 618 lira aylık alıyor.

45 BİN DERSLİK YAPILIYOR

İkili eğitimi de kaldıracağız. Şu anda 58 bin dersliğe ihtiyacımız var, ancak 45 bin dersliğimiz yapılıyor. Bunlar tamamlandığında, önümüzdeki dönemde devlet-millet iş birliğiyle ikili eğitimi ortadan kaldıracağız.