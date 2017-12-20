Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Türkiye’de eğitim harcamaları, geçen yıl 2015’e göre yüzde 18,9 artarak 160 milyar 873 milyon liraya ulaştı. 2016 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 31,6 ile ortaöğretim, yüzde 20,3 ile yükseköğretim oldu. Eğitim harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2015 yılında yüzde 5,8 iken, 2016 yılında yüzde 6,2 oldu. Türkiye’de 2016 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,2’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 18,8 oldu. Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,8’ini (31 milyar 348 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 28,1’ini (29 milyar 524 milyon TL) ilkokul oluşturdu.