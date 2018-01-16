Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nileyn Üniversitesi Rektörü Kamal Osman ile beraberindeki heyet, İbn Haldun Üniversitesi'nin Başakşehir'deki Yerleşkesinde Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk'le görüştü.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Prof. Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi'nin Türkiye'nin en yüksek oranda yabancı öğrenciye sahip üniversitesi olduğunu söyledi.

Şu anda öğrencilerin yüzde 37'sinin uluslararası öğrenci olduğunu dile getiren Şentürk, üniversite olarak uluslararası öğrencileri cezbetmeye ve yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yapmaya çok önem verdiklerini anlattı.

Şentürk, Japonya'dan ABD'ye kadar birçok üniversiteyle iş birliği halinde olduklarını aktararak, "Bugün de bunlara yenisini ilave etmiş olacağız. Sudan'daki Nileyn Üniversitesiyle iş birliği anlaşması imzalıyoruz. Sudan'ın en büyük ikinci üniversitesi ile iş birliği yapmak hem bizim için hem onlar için faydalı olacak." diye konuştu.

Özellikle Afrika çalışmalarının son derece önemli olduğunu belirten Şentürk, "Afrika kıtasının dünya jeopolitiğinde önemi giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Sudan'ı ziyaret etmişti. Türkiye ile Sudan arasında siyasi, iktisadi, ticari iş birliği daha da artırıldı. Sudan devleti, bir jest olarak oradaki adayı Türkiye'ye tahsis etti. Bu, ilişkilerin ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu da Türkiye'nin oradaki insanlar tarafından ne kadar sevildiğini ve takdir edildiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Şentürk, bu sürece kültürel olarak katkı yapabileceklerini anlatarak, Nileyn Üniversitesi'nin de kendilerine başvurarak iş birliği yapmak istediklerini söylediklerini aktardı.

Kendilerinin de bunu büyük bir memnuniyetle kabul ettiklerini dile getiren Şentürk, sosyal bilimler üzerinde çalışan ve araştırmaya önem veren iki üniversitenin, doktora tezlerinin ortak danışmanlarca yönetilmesi, akademisyen ve öğrencilerin değişimi gibi somut iş birlikleri yapacaklarını kaydetti.

Şentürk, iki ülke ilişkileri üzerine ortak sempozyumlar düzenleme üzerinde çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sudan, hem Arap hem de Afrika aleminde önemli bir ülke. Arapça konuşuyorlar ama Afrika'da bulunuyorlar. Sudan bizim hem Afrika'ya hem de Arap dünyasına açılan bir köprümüz olabilir. Afrika'da bulunan çok eğitimli bir nüfusa sahip ve Arapça konuşan Müslüman bir ülke olması nedeniyle çok kritik bir öneme sahip. İlişkileri kuvvetlendirmemiz bütün Afrika açısından iyi olacak. Sudan'la geliştireceğimiz ilişkiler, bütün Afrika açısından ülkemize katkıda bulanacaktır."

"100 binden fazla öğrenciye sahibiz"

Nileyn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Osman da buraya gelme niyetlerinin Prof. Dr. Recep Şentük'ü ziyaret edip gelecek döneme ilişkin iş birliği imkanını konuşmak olduğunu anlatarak, üniversitelerinin ülkenin en büyük üniversitesi arasında bulunduğunu ve 100 binden fazla öğrenciye sahip olduğunu söyledi.

Bu ziyarette iki üniversite arasında iş birliği anlaşması imzalamayı görüştüklerini anlatan Osman, "Bu iki üniversite arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik olacak. Öğrenci ve çalışanların değişimi, ortak araştırmalar yapılması gibi konuları kapsayacak. Bu anlaşmanın imzalanmasından mutluluk duyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk, Nileyn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Osman ve beraberindeki heyete hediye takdim ederek, konuklarla hatıra fotoğrafı çekti.