Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Özel Okullar Derneğince, Turizm Merkezi Belek'te düzenlenen "Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi" programına katılan Yılmaz, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte okul başarı puanının çok etkili olmadığını ancak üniversiteye girişte ise yüzde 12 oranında devam ettiğini, başarısız olan öğrencilerin okul puanı nedeniyle adaletsizlik olacağı yönündeki soruya, "Ancak daha yapılmamış bir uygulama. Sonucu görmedik, bir varsayım var. Bu varsayımdan böyle bir sonuç çıkar. Negatifi şimdiden kabul ediyoruz. Dolayısıyla şimdiden bir çalışma yaparsanız iyi olur diyor. Bence sonucu bir görmek lazım. Sonucu gördükten sonra eğer öyleyse düzeltemeye gidilebilir." karşılığını verdi.

Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne girmek için önceden İngilizce sınava girildiğini anlatan Yılmaz, bunun doğru olmadığını, yapılan düzenlemenin iyi olduğunu söyledi.

Liselere geçiş sistemiyle ilgili yeni gelişmelere ilişkin Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Nisan ayının sonunda, mayıs ayının başında açıklayacağız. Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. 81 ilimizde 70'e yakını tamamlandı. 10 ile ilişkin arkadaşlarımız il müdürleri ve eğitim yöneticileriyle bir araya geliyor. Sorunsuz şekilde sistemin oturacağını, mevcut sistemden çok daha iyi olacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz. Bir önceki sistemin sakıncaları ortaya çıktı. Dolasıyla TEOG'u her şeye ölçü alırsanız, biz evlatlarımızı sınava hazırlıyorduk millet bundan bıkıyor. Bırakın hayata hazırlansın."

Batıda da Amerika dahil, faşizmin, ırkçılığın, ötekileştirmenin arttığını vurgulayan Bakan Yılmaz, huzur içinde birlikte yaşama kültürünün ancak eğitimle sağlanabileceğinin altını çizdi. Yılmaz, Türkiye'nin eğitimde çok daha iyi bir yere gideceğini bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Adrese dayalı eğitim sistemine ilişkin Yılmaz, "Üç okul da seçebilir. Özü zorunlu eğitim var. İlkokulda, ortaokulda ve lise de zorunlu. Eğitim çağında bütün evlatlarınızı siz mutlaka bir okula yerleştirmek zorundasınız. Taşımalı eğitimi niçin yapıyoruz? Köyünden, mezrasından geleni okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Engelliyi kendi evinde okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Üç tercihte bulunabilir, doğrudur." diye konuştu.

Üç tercihte bulunduktan sonra kriterlerin olduğuna değinen Yılmaz, adrese yakınlığı, kendi ortaokuluna yakınlığı gibi kriterler olduğunu ancak mutlaka bütün öğrencilerin bir yere yerleştirileceğini dile getirdi.

Öğretmen atamaları

Bir gazetecinin, "Öğretmen atamalarında bir artış var mı? Arkasından yine mülakat olacak mı? Branşlarla ilgili sayı belirlemesi yapıldı mı?" sorusu üzerine Yılmaz, üzerinde çalışıldığını, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını söyledi.

Ücretli öğretmenler içerisinde, sınava alırken mülakatın devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Mülakata alırken o alanda alacağımız öğretmen sayısının üç katı kadar puan sınırına girmek gerekli. Bazı konular var ki bazı derslerde öğretmen alıyoruz, 89 alan mülakata giremiyor. Bir örneği var. Üç kişi mülakata giriyor, 91, 92, 93 alıyor. 90 alan dahi mülakata giremiyor." ifadesini kullandı.

"Ücretli öğretmenler, beş yıl bize ücretli öğretmenlik yapmış olması kaydıyla ancak mülakata girmek için de puanı yetmiyor." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O halde puandaki bu eksiklik için kendi beş yıllık tecrübesini sanki bu eksikliği kapatır şeklinde düşünürken bunları da mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine beş bini de geçmeyecek şekilde bir ilave öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. O düzenlemeyi tamamladıktan sonra ikisini bir arada şubat ayında duyurusuna geçeceğiz. Branşlarla ilgili çalışma yapılıyor."