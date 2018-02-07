Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Eylül 2017 tarihinde açılan Yeni Uçuş Eğitim Merkezi, Türk Hava Yolları’nda 2012-2017 yılları arasında Uçuş Eğitim Başkanı olarak görev yapan Kaptan Pilot Sedat Şekerci’nin şirketteki en önemli projelerinden biri olarak görülüyordu. 14 Ekim tarihinde Uçuş Eğitim Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde söz alan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, genç yaşta hayata veda eden Kaptan Pilot Sedat Şekerci’nin isminin yeni merkeze verileceğini belirtmişti. Yeni Uçuş Eğitim Merkezi için büyük bir heyecan ve özveri ile çalışan Sedat Şekerci merkezin uluslararası havacılıktaki önemini yansıtacak bir slogan belirlenmesi için de bir yarışma başlatmıştı. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı çalışanlarının katılabildiği yarışma için çalışanlar slogan önerilerini Türk Hava Yolları’nın öneri sistemi üzerinden Şekerci’nin beğenisine sunmuştu. Yarışmanın ise sonuçlanmadığı belirtildi. Tuncer Cengiz İHA