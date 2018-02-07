Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF kayıt yenileme işlemleri için çok az zaman kaldı. Peki Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlıyor? sorusu merak konusuydu. Az önce gelen haberde, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının 12 Şubat Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 23 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek. Öte yandan, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.



AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 23 Şubat 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.



23 Şubat 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.



Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından, 0850 200 46 10 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz. Kayıt yenileten öğrenciler ders kitaplarını bağlı olduğu AÖF bürosundan kayıt yenileme tarihleri içinde veya sonrasında alabilirler.



Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.