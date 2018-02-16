Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 KPSS ne zaman yapılacak? Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.



2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ…

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 22.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

Sınav Tarihi: 28.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

Sınav Tarihi: 29.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi: 05.08.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07.10.2018

Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018

Sonuç günü: 08.11.2018

KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09.12.2018

Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019