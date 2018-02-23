Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan merkez Kayapınar Belediyesince hayat geçirilen projeler ile bin 500 öğrenci düzenlenen kurslarda kodlama eğitimi alacak.

Kayapınar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "kodlama", "üç boyutlu tasarım", "akıllı cihaz tasarımı ve programlama" alanlarında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılması için "Kayapınar Kodluyor" ve "KızCode" projelerinin açılışı yapıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, teknolojik gelişmelerin eğitimdeki önemine değindi.

"Yapay zekadan nanoteknolojiye, biyoteknolojiden kodlamaya ve dijital teknolojiye kadar bir bütün olarak akıllı yaşam, akıllı şehirler ve çok boyutlu tasarımlara bugün Diyarbakır'dan çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Eğitimin sadece güncel olanı değil, geleceği kapsayan, kucaklayan bir derinlik olduğunu Diyarbakır'da ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, gelecek, güvence ve zenginlik olarak gördükleri çocukları dünya çocuklarıyla aynı anda ve aynı boyutta buluşturduklarını belirtti.

"Çocuklara bağlı kazanımlarımız çoğalacak"

Projeler kapsamında öğrencilerin kodlama eğitimi alacağını dile getiren Güzeloğlu, "İnşallah gelecekte çocuklarımız dünya çapında alanlarında iddialı olacaklar ve tıpkı bu topraklardan Nobel'e uzanan Aziz Sancar gibi dünya çapında tanınan birer bilim insanı olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Güzeloğlu, önceliğin, sağlanan huzur ve güven ortamında, eğitim altyapısı ile kentin her bir köşesinin ekonomik ve sosyal kalkınması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunun da temel hazırlayıcı başlığı şüphesiz ki eğitim. Kısa sürede çok büyük dönüşümler, değişimler ve başarılar elde ediyoruz. Yüz binlerce eğitim materyali dağıtıldı. Müzik, resim ve görsel sanatların bütün branşlarında çocukların bu alandaki yeteneklerini ortaya koyacak imkanlar hazırlandı. Çocuklarımıza her türlü sporu yapacakları malzeme ve altyapı imkanı sağlandı. Kayapınar'da bin 500 çocuk bu yıl sonuna kadar kodlama eğitimi alacak. Bu sadece Kayapınar ile sınırlı kalmayacak. Diğer ilçelerimizde de bütün arkadaşlarımız imkanlarını çocuklarımızla buluşturacaklar. Gün gelecek bu çocuklarımızın sayısı artacak, çocuklara bağlı kazanımlarımız çoğalacak."

"Çocuklarımıza kodlamayı öğretmiş olacağız"

Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da çocukların geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlanmasını, dünya çocuklarıyla rekabet edebilmesini, alınları dik bir şekilde yürümelerini istediklerini söyledi.

Gelecekte yapay zekayı kullanan toplumların dünyayı yöneteceğini belirten Balcı, Diyarbakır'da da böyle bir çalışmaya öncülük etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Balcı, ilde bu uygulamanın yaygınlaşacağı düşüncesini aktararak, "İnşallah bir yıl içerisinde bin 500 çocuğumuza kodlamayı öğretmiş olacağız. İnşallah bu ve buna benzer çalışmalar memleketimizin birliğine, beraberliğine, yükselmesine, yücelmesine, zenginleşmesine ve insanlarımızın gelişmesine katkıda bulunur." şeklinde konuştu.