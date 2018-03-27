Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Atina, Pekin, Bristol, Torino, Mexico City ve Sao Paolu’nun da bulunduğu dünyadaki 182 çok özel şehir arasına girmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Yılmaz şunları söyledi: Hedefimiz dünyanın yaşanabilir 10 kenti arasına girmek. UNESCO’ya katılarak ne kadar zengin bir potansiyele sahip olduğumuzu uluslararası alanda bir defa daha tescilletmiş olduk. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmeler sonucu kaybolma riski taşıyan manevi ve kültürel değerlerimizi canlı tutmak ve geleceğe aktarmak; doğal kaynaklarımızı da koruma kullanma dengesi içerisinde verimli biçimde kullanmak için planlı adımlar atacağız. BOLU