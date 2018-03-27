Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM, 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) raporunu internet sayfasından yayımladı.

ÖSYM'nin 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'ndan sonra yayımladığı DGS raporuna göre, sınava meslek yüksekokulları (MYO) ve açıköğretim fakültesi (AÖF) önlisans mezunları, bir lisans programına yerleşebilmek için giriyor.

Rapora göre, 2017 yılında DGS'ye 325 bin 438 aday başvurdu. Sınavı geçerli sayılan adayların yüzde 75'i MYO, yüzde 25’i ise AÖF önlisans programlarından mezun oldu.

DGS kontenjanlarının özellikle 2016 yılından sonra önemli oranda arttığı, 2017 yılında 120 binler seviyesine ulaştığı görüldü. 2017 yılında DGS kontenjanlarının yüzde 73'ünü AÖF kontenjanları, yüzde 27'sini ise AÖF dışındaki lisans programı kontenjanları oluşturdu ve kontenjanların yüzde 96'sına yerleştirme yapıldı.

Bir lisans programına yerleşen adayların yüzde 17'si AÖF önlisans programlarından, yüzde 83'ü ise MYO programlarından mezun oldu.

Sınav için iki öneri

2017 DGS sınavının ayrıntılı analizlerine yer verilen raporda sınavla ilgili iki öneri sunuldu.

Sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilen sınavda, testlerde işaretleme yapmayan aday sayısının yüksek oranda olması nedeniyle sınav süresinde iyileştirme yapılması, DGS'de adaylara 120 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilmesi önerildi.

Raporda, adayların sayısal ve sözel testlerde negatif ve sıfır ham puanlarda yoğunlaştıkları göz önüne alınarak DGS ile lisans programlarına yerleşmek üzere puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten en az 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesi önerildi.

YDS ve TUS analizleri de yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılından itibaren sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan vereceği gibi sınavları isteyen kurum ve kuruluşlar için de yol gösterici olacağını düşündüklerini ifade eden Özer, şubat ayında 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'nu yayımladıklarını anımsattı.

İkinci değerlendirme raporunda 2017 DGS sınavını ele aldıklarını belirten Özer, "Nisan ayı içerisinde hem 2017 YDS sınavlarının hem de TUS sınavının analizlerini tamamlayıp yayımlamayı planlıyoruz. Böylece her ay bir önceki yıla ait bir veya birkaç sınavın değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaşacağız." bilgisini verdi.