Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez eşliğinde delege olarak katıldıkları İKUMUN18’de başarılı bir performans gösteren Ölmez ve Edemen, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal konsey, silahsızlanma komisyonu gibi çeşitli komitelerden seçtikleri birimde görev aldılar. Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak canlandırıldığı konferanslarda İhlas Koleji öğrencileri delegesi oldukları ülkeyi temsil ederek dünya meseleleri hakkında fikirlerini ortaya koydular. “MUN Konferansları dünyanın pek çok otoritesi tarafından en itibarlı akademik aktivite olarak kabul edilmektedir.” diyen Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, diplomasi ve uluslararası ilişkiler kavramını yakından tecrübe eden öğrencilerinin gerçek dünya meselelerini İngilizce olarak tartıştıklarını söyledi. Okur bu konferanslarda öğrencilerin anlaşmazlık olan konularda uzlaşmaya varma, çözüm önerileri sunma ve liderlik edebilme gibi kariyer hayatında çok değerli ve gerekli yetenekleri kazandıklarını da sözlerine ekledi.