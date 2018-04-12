Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları öğren ile ilgili aradıklarınız burada. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları öğrenmek isteyenler, ÖSYM sayfasından Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarınına ulaşmaya çalışıyor...

MSÜ SINAV SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI

SOSYAL MEDYAYA DA KONU OLDU

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları sosyal medyaya da konu oldu. Sonuçlar için sabırsızlanan adaylar, bir yandan resmi sayfayı incelerken bir yandan da sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

Buket Özdemir‏ @oduunhatuun

Ölüyorum heyecandan artık açıklasanız mı sanki #MSÜ

@iremyedikardes

Bekletmeye bayılıyorsunuz @OSYMbaskanligi #msü

Doğa İnce‏ @myidolkidrauhl1

Allah aşkına açıklayın artık MSÜ'yü ya

Doğukan Böltül‏ @komutanbidurya

Bugüne kadar veri girişi yapılmadı mı? Bir tuşa basacaksınız bizde sonucu göreceğiz , uyuyamıyoruz kilitlendik kaldık ekrana

Ayşe‏ @ayseeeoztrk

Umarım akşama kadar sayfa yeniletmezsiniz @OSYMbaskanligi #msü

Ahmet‏ @aCAN40

Bir tuşa basmak bu kadar zor olmamalı #msü

nurşah‏ @nergw

bütün gün sizi mi beklicez açıklayın artık şunu hadi abicim ya @OSYMbaskanligi #msü

MSÜ 2018 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

MSÜ 2018 SORU VE CEVAPLARI

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları adayların incelemesi için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden yayınladı.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

2018 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 12 Nisan'da açıklanacak. Peki 2018 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapıldı.

Adaylar, sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmadı. Adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını 12 Nisan'da duyuracaklarını açıkladı. Sonuçlar erişimine açıldığında adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

Tercihler sonuçların açıklanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.