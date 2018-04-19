Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en iyi İngilizce konuşan öğrencilerinin belirlendiği Turkey's Best Non-Native English Speakers Awards (Türkiye’nin En İyi İngilizce Konuşanları) yarışmasında Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Dilara Akça Türkiye üçüncüsü oldu.

Yarışmanın finaline Türkiye elemelerinden gelen 12 lise öğrencisi katıldı. Jüri başkanlığını Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu’nun yaptığı yarışmada dereceye giren öğrenciler yaz tatili kazandılar.

Yarışmanın ardından duygularını paylaşan Fatma Dilara Akça, yarışmaya hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederek dereceye girdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yabancı dil öğretmenlerimizin katkısı büyük

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, “Öğrencimiz Fatma Dilara Akça’yı tebrik ediyorum. Üç yıldır aynı yarışmanın zirvesinde sürekli yer alıyoruz. Bu başarıların elde edilmesinde okullarımızdaki yabancı dil öğretmenlerimizin büyük katkıları var. Onların değerli emekleri ile öğrencilerimiz bu başarılara ulaşıyorlar” dedi.

Başarılarımızın tesadüfi değil

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Türkiye’nin en iyi İngilizce konuşan öğrencilerinin belirlendiği yarışmada öğrencilerimiz üç yıldır dereceye girerek bizleri mutlu ediyorlar. 2016 yılında elde ettiğimiz Türkiye ikinciliğinin ardından geçtiğimiz yıl aynı yarışmada öğrencilerimiz Türkiye birinciliğini ve ikinciliğini kazandılar. Bu yıl da öğrencimiz Fatma Dilara Akça’nın kazandığı Türkiye üçüncülüğü ile başarılarımızın tesadüfi olmadığını gösterdik. Okullarımızdaki yabancı dil eğitiminin kalitesini aldığımız ödüllerle ortaya koymaya devam ediyoruz” dedi.