Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 KPSS ne zaman yapılacak, ÖSYM başvuru sayfası ne zaman erişime açılacak sorusu merak konusu. KPSS başvuru tarihleri öğretmenlik, A ve B sınıfı memuriyet ve Din Hizmetleri alanında istihdam edilmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Memurluk hayali kuran binlerce kişinin gireceği 2018 KPSS lisans ÖSYM sınav takvimine göre 22 Temmuz'da yapılacak. Lisans KPSS başvuruları ise 10 Mayıs'ta başlayacak, 21 Mayıs'ta bitecek. KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasından yapılacak.



KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018



Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

2018-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018



2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.



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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön lisans başvuruları 28 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri aralığında yapılacak

ORTAÖĞRETİM KPSS 7 EKİM'DE

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.



KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.