Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık bünyesinde yürütülen Nijer'de arıcılığa destek projesi törenine, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir ve Youkoulba Arıcılık Kooperatifi Başkanı Maman Omar Dıoffo katıldı.

Büyükelçi Özdemir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Nijer’in son yıllarda giderek ivme kazanan bir iş birliği içerisinde olduğuna değinerek, TİKA’nın her alanda Nijer halkı ile iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Dıoffo ise Türkiye’nin dünyada Çin’den sonra ikinci en büyük bal üreticisi olduğuna dikkati çekerek, Nijer’de modern anlamda ilk arıcılık faaliyetlerinin TİKA sayesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

TİKA'nın desteğinin bu anlamda bir ilk olduğunu da belirten Dioffo, arıcılığın Nijer’de yalnızca bal üretimi için değil, bitkilerin üremesi amacıyla da çok önemli olduğunu ifade etti.

Dioffo, bu destekten yalnızca arıcıların değil, bu kişilerin aile ve akrabalarının da istifade edeceğine, eğitimin üyeler arasında aktarılacağına dikkati çekti.

Ülkede arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında Nijer Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ile Youkoulba ve New Palma Arıcılık Kooperatiflerinden 7 kişilik heyet, Türkiye’ye gelerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanları eşliğinde Giresun ve Ordu’da eğitim aldı. Kooperatiflere modern yöntemlerle arıcılık yapabilmeleri için 168 arı kovanı ve arıcılık ekipmanları verildi.