Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DERYA BUDAK

ANKARA

Hükûmetin öğrencilere yönelik destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ödenen ücret kaldırılacak. Böylece üç aylık ücret öğrencinin cebinde kalacak. Üniversiteli öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sahur programında konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin talebi üzerine yaz aylarında ödenen yurt ücretlerinin kaldırılması için talimat verdi. Talimatla birlikte harekete geçen KYK Genel Müdürlüğü, çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili KYK’dan açıklama yapılması beklenirken, edinilen bilgilere göre çıkarılacak kararla birlikte yaklaşık 800 KYK yurdunda yaz döneminde öğrencilerden ücret alınmayacak.



ÇOK ÖNEMLİ KARAR

KYK yurtlarında kalan öğrenciler aylık minimum 168 lira, maksimum ise 300 lira yurt ücreti ödüyor. Üç aylık yaz döneminde ücret ödemeyecek öğrenciler; minimum 504 lira, maksimum 900 lira tasarruf yapacak. Öğrenciler, KYK yurtlarında kalmadıkları hâlde yaz aylarında ödedikleri yurt parasını artık ödemeyerek bu parayı ihtiyaçları için kullanabilecek.

KYK yurdunda kalan öğrenciler bu düzenlemeden oldukça mutlu etti. Öğrencilerden Selin Erkuş “Yaz tatillerinde memlekete gittiğim için zaten yurtta kalmıyorum. Bu parayı artık vermeyeceğimiz için çok mutluyum. Öğrenci için çok önemli bir karar. Bu parayla kitap alabilirim ya da başka bir ihtiyaçlarımı karşılayabilirim” dedi. Diğer bir öğrenci Havvanur Kahraman ise “Üç kardeşiz. Diğer kardeşlerim de okuyor. Ailemin masrafı çok oluyor. Bu para en azıdan masrafımızı karşılamada katkı sağlayacak. 504 liraya daha önemli başka bir ihtiyaç karşılanır” diye konuştu.



DAHA ÖNCE DE HARÇLAR KALDIRILMIŞTI

Üniversiteli öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında daha önce de 2011 yılında üniversite harçları kaldırılmıştı. İkinci öğretim öğrencileri hariç tüm üniversiteliler 7 yıldır hiçbir katkı payı ve harç ücreti ödemiyor.