Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise öğrenimleri için en güçlü tercih olarak Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini düşündüklerini söyleyen öğrenciler, tercih dönemi sonrası Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarında yaz okuluna katılacaklar. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel “geçirecekleri yaz okulu deneyimi çok faydalı olacak” dedi. Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib, birinci olan öğrencilerin aynı başarıyı Stanford Üniversitesinde de göstereceğine inandığını söyledi.