Lise öğrenimleri için en güçlü tercih olarak Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini düşündüklerini söyleyen öğrenciler, tercih dönemi sonrası Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarında yaz okuluna katılacaklar. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel “geçirecekleri yaz okulu deneyimi çok faydalı olacak” dedi. Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib, birinci olan öğrencilerin aynı başarıyı Stanford Üniversitesinde de göstereceğine inandığını söyledi.
LGS şampiyonları Stanford yolcusu
10.07.2018 - 02:39 | Son Güncelleme: 10.07.2018 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap vererek rekor bir başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji öğrencileri Onat Şafak, Sarp Eren Hangişi ve Efe Keleş okulları tarafından Stanford Üniversitesi Yaz Okulu eğitimiyle ödüllendirildi.
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570915 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/570915.aspx
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