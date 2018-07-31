Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğrencilerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Merkezî yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi. Merkezî yerleştirme, merkezî imtihanla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapıldı. Öğrencilerin yüzde 15’i İmam Hatip liselerine yerleştirildi. 33 bin 964 aday birinci tercihlerine yerleştirildi. Bu sonuç yaklaşık her dört kişiden birinin istediği okula yerleştiğini gösteriyor. 2 ve 3. tercihlerde ise benzer oranlar göze çarpmakta. Öğrencinin yazdığı ilk tercih gelmese de ona yakın hesapladığı diğer alternatifler geldi. Bu şunu gösteriyor: ‘Kimse istemediği okula gitmeyecek’ sözleri kısmen de olsa uygulandı. Adım adım söylenenler yerine getiriliyor. Bir diğer kritik husus ise boş kalan kontenjan... 342 bin 392 boş kontenjan az bir rakam değil. Tıpkı üniversite tercihlerinde olduğu gibi artık daha bilinçli ve dengeli bir öğrenci profili var. Bazı eleştiriler olsa da yerleştirmelerde büyük bir kesim istediği sonucu aldı.



HAK KAYBI OLUŞMADI

Merkezî yerleştirme işlemlerinde adaylar sınav puanlarına göre yerleştirildi, sadece 51 aday için sınav puan eşitliği durumu oluştu ve bu adaylar ortaöğretim başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre yerleştirildi. Yerel yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapıldı, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 aday, ilgili okullara manuel yerleştirildi. Bu 5 aday, hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı oluşmadı.

Esas nakiller, dört dönemde olacak

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.