Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS 2018 tercih robotu üniversite adaylarının tercih yaparken en büyük yardımcısı olacak gibi görünüyor. YÖK'ün adayların kullanımına sunduğu tercih robotu birçok önemli bilgiyi barındırıyor. YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YKS tercih robotu YÖK Atlas tercih sihirbazı ile 2018 taban puanları, 2018 tavan puaları, başarı sıralaması, 2018 üniversite kontenjanları gibi birçok veri ele alınıyor ve doğru tercih için analizler sunuluyor. YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK atlas tercih sihirbazı nedir ve nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları

Yerleşenlerin YGS puanları

Yerleşenlerin YGS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.