YKS 2018 tercih robotu üniversite adaylarının tercih yaparken en büyük yardımcısı olacak gibi görünüyor. YÖK'ün adayların kullanımına sunduğu tercih robotu birçok önemli bilgiyi barındırıyor. YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YKS tercih robotu YÖK Atlas tercih sihirbazı ile 2018 taban puanları, 2018 tavan puaları, başarı sıralaması, 2018 üniversite kontenjanları gibi birçok veri ele alınıyor ve doğru tercih için analizler sunuluyor. YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK atlas tercih sihirbazı nedir ve nasıl kullanılır?
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.