Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan “Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2017-2018” verileri açıklandı. Buna göre, geçen eğitim öğretim yılında örgün eğitimden 17 milyon 885 bin 248 öğrenci yararlandı. Hollanda nüfusu kadar öğrencilerin 14 milyon 946 bin 713’ü resmi, 1 milyon 351 bin 712’si özel, 1 milyon 586 bin 823’ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2016-2017 döneminde 989 bin 231 iken 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 30 bin 130 oldu. Öğretmenlerin 880 bin 673’ü resmi okullarda, 149 bin 457’si özel okullarda görev yaptı. Ortaöğretimde net okullaşma oranı, mecburi eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013’de yüzde 70,06 iken yüzde 83,58’e yükseldi. Türkiye genelinde 2016-2017 döneminde 654 bin 434 derslik bulunurken, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında derslik sayısı 686 bin 800’e ulaştı. Bu dersliklerden, 568 bin 645’i resmî, 118 bin 155’i ise özel okullarda yer aldı.