Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci, 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında 17 Eylül’de ders başı yapacak. Okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için uyum haftası kapsamında ilk ders zili ise dün çaldı. Okula uyum haftası, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla “çocuk-aile-öğretmen tanışma programları”, “okul ve eğitim ortamını tanıma”, “arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma” gibi etkinlikler düzenleniyor.

Okul heyecanı yaşayan minikleri, okulun ilk gününde aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babaları ile birlikte okulun yolunu tutan miniklerin heyecanı ise dikkat çekti. Kimi öğrenciler ailesinin okul çıkışına kadar beklemesini isterken kimisi ise okul başladığı için mutlu olduğunu ifade etti. Birinci sınıfın ilk gününde annesiyle birlikte okulun yolunu tutan Eren Şahin “Heyecanlıyım, okulu seviyorum. Annem beni bekleyecek” dedi. Uyum Haftası, 14 Eylül’de sona erecek.



EĞİTİM EVDE BAŞLAR

Psikolog Pınar Ersöz Tezer, çocukların okula uyum sürecinin sağlıklı olarak yürütülmesi için anne ve babalara düşen görevleri açıkladı. Tezer şunları söyledi: Çocuğunuzun uyku ve yeme alışkanlıklarını düzenleyin. Televizyon ve bilgisayar kullanımlarını gözden geçirin. Ödevlerine başlamadan 15-20 dakika önce bilgisayar veya televizyonu kapatın. Çocuğunuzun okul çantasını almaya birlikte gidin. Okul kitap ve defterlerini birlikte kaplayın. Okul vedalaşmalarını da mümkün olduğu kadar kısa tutun. Eğitim her zaman ilk evde başlar ve okulda devam eder. Evde alınan eğitimin üzerine konulan değer öğretimdir.

DEVAMSIZLIK AZALDI

Okula devamlılığı arttırmak üzere başlatılan Ortaöğretime Uyum Programı meyvelerini verdi. ‘Başarılı olmanın yollarını öğreniyorlar’ diyen öğretmenlerin yüzde 70’i “Devamsızlıklar azaldı” görüşünde...

Tutarlı davranın

Uzmanlar okula uyum sürecinin ortalama 3 hafta olduğunu söylüyor. Bu süreçte uzmanlar şu hususta uyarıyor: Çocuğunuz ağlayabilir, üzülebilir ama burada en önemli olan nokta anne-babanın kesinlikle tutarlı davranmasıdır. Eğer çocuğunuz 3 haftayı geçmiş olmasına rağmen hâlâ daha çok ciddi problemlerden bahsediyor ve ağlıyorsa uyum problemi yaşadığını ifade edebiliyorsa ve benzeri şikâyetler okuldan da geliyorsa mutlaka bir uzmandan destek almanızda fayda vardır. Burada önemli olan şey hiçbir zaman problemin ne olduğu değil ilk etapta niçin sürdüğü kısmının araştırılmasıdır. Probleminin ortadan kalkması çözüm yolu olarak değerlendirilemeyebilir.