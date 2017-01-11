Murat Köse, yaptığı yazılı açıklamada, kısa mesafe ücretini 8,75  olarak belirleyen kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Bozuk para sıkıntısı nedeniyle uygulamada ücretin 10 liraya çıkacağını  öne süren Köse, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Bu yeni düzenleme, en çok kısa mesafe için taksi kullanmak zorunda  kalan engelli, hamile ve yaşlı tüketicileri mağdur edecektir. Bu karar, İstanbul  Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı İSPARK Taksi Duraklarının yaygınlaşmasını sağlamaya yöneliktir. Taksiler, bu parklar için giriş-çıkış ücreti olarak 2 lira  ödemektedirler. Örneğin; 3 lira 75 kuruş açılış fiyatı ile bir kilometre yolculuk  sonrası ödenecek tutar, 5.85 liradır. Bu bedelden İSPARK Taksi Durağı ücreti  düşüldüğünde, taksiciye kalan tutar 3 lira 85 kuruştur. Yeni tarife ile taksiciye  kalan tutarın daha fazla olması, İSPARK Taksi Durağı uygulamasının yaygınlaşması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine daha çok para aktarılması amaçlanmaktadır.  UKOME kararının yürürlüğe girmemesi gerektiğini, karar yürürlüğe girdiği takdirde  konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz."