Türkmen gazı için mutabakat sağlandı! Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 13:40 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 14:17 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

"Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz. Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz." ifadelerini kullandı.