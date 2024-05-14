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Türkmen gazı için mutabakat sağlandı! Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkmen gazı için mutabakat sağlandı! Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye&#039;ye ulaşacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz. Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov ile biraya geldi. Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bayraktar, Türkmen gazı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Bakan Bayraktar konu hakkında şunları söyledi: 

Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz

"EN KISA SÜREDE DEVREYE ALMAYI PLANLIYORUZ" 

Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz. Birçok projeyi birlikte gerçekleştiriyoruz. Anlaşma ile ilişkimiz farklı bir boyuta taşınıyor. TANAP ve Güney Kafkasya’da kapasite artacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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