Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: Uzun vadeli hedefimiz yüzde 5

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon tahminlerinde farklılıklar olduğunu belirten Karahan, "Enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE FARKLILIKLAR

Enflasyon tahminlerinde farklılıklar olduğunu belirten Karahan, "Piyasa enflasyonun düşeceğine inanıyor ama tahminler konusunda farklılıklar var. Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde." dedi.

ENFLASYONDA UZUN VADELİ HEDEF YÜZDE 5

Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini belirten Karahan, "Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK ENDİŞE FİYAT İSTİKRARI

Türkiye'de vatandaşların en büyük endişesinin fiyat istikrarı olduğunu söyleyen Karahan, "Sosyal refaha yapacağımız en büyük katkı fiyat istikrarına geri dönmeyi sağlamak olacaktır" şeklinde konuştu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Büyüme beklentisine dair Karahan "Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir." yorumunu yaptı.