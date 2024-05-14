Mehmet Şimşek'ten Avrupa'ya eşit rekabet eleştirisi: Türkiye söz konusu olduğunda...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa'ya eşit rekabet konusunda eleştiride bulundu. Brüksel'de konuşan Bakan Şimşek, Avrupa ile en büyük sorunun "Türkiye söz konusu olduğunda Avrupa'nın liderlik ve stratejik perspektif eksikliği" olduğunu söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek, Belçika'nın başkenti Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

MALİ AYARLAMA ENFLASYONU DÜŞÜRECEK

Türkiye'nin ilk önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Şimşek, Mali ayarlama enflasyonun düşmesine yardımcı olacak." dedi. Şimşek, enflasyonu düşürmek için olağan dışı bir şey yapmadıklarını, geleneksel para politikasını uyguladıklarını kaydetti. Şimşek, Merkez Bankası para politikası duruşunun enflasyon beklentilerini destekleyeceğini belirtti.

Enflasyonla mücadelenin önemine işaret eden Şimşek, "Enflasyon mayıs ayında zirveye çıkacak. O noktadan itibaren enflasyon oranında her yıl anlamlı bir yavaşlama göreceğiz. Bizim gördüğümüz yol bu. Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 38 civarında olduğunu öngörüyoruz. Gelecek yıl yüzde 14 düşecek enflasyon 2026'da da tek haneli rakamlara geri dönecek." yorumunu yaptı.

EKONOMİ PROGRAMI ÇALIŞYOR

Kapsamlı bir yapısal reform gündemleri olduğuna işaret eden Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yapısal reformların yatırımcı güvenini yeniden kazanmamızı sağladığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Yeniden dengelenme süreci devam ediyor, enflasyon beklentileri önemli ölçüde geriledi." diyen Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinin iyileştiğini ve iyileşmeye devam edeceğinin altını çizerken kredi risk priminin düştüğünü, kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin farkında olup not artışına gittiklerini vurguladı.

AVRUPA İLE EN BÜYÜK SORUN

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yıllık ticaret hacminin 200 milyar doları bulduğunu hatırlatan ve Türkiye'nin AB'nin en büyük beşinci ticaret ortağı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, rekabet eşitliği konusunda eleştirilerde bulundu.

Şimşek, "En büyük sorun, Türkiye söz konusu olduğunda Avrupa'nın liderlik ve stratejik perspektif eksikliğidir." dedi.

AB ÜYELİK SÜRECİ DEVAM ETMELİ

AB'ye üyelik sürecinde ekonomik entegrasyona devam edilmesi gerektiğini belirterek, günümüzde Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin Avrupa'da bir iç politik konu halini aldığını anlattı.

"Avrupa'nın dünya ekonomi sahnesinde geçerliliğini koruması için Tek Pazar'ı derinleştirmesi ve genişletmesi gerekiyor." diyen Şimşek, bunun için yeni üyeler alması gerektiğini vurguladı.

Şimşek, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasıyla birlikte Avrupa'nın son dönemde zayıf seyreden üretkenliğinin de artacağını belirtti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ

Şimşek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle bize bir iyilik yapmayacaksınız. Eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz. Biz eşit şartlar istiyoruz. Güya bunlar Avrupa değerleri. Peki neden bu konuda geri duruyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın kendi standartlarının ve değerlerinin çok uzağında olan ülkelerle vize serbestisi yaptığını anımsatan Şimşek, AB'nin Türkiye gibi büyük potansiyele sahip bir ülke ile yakınlaşması gerektiğini kaydetti.