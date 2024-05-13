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Bakan Şimşek, 'Yıllık cari açıkta 8 aydır düşüş devam ediyor' dedi: Döviz rezervlerinde iyileşme mesajı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek, &#039;Yıllık cari açıkta 8 aydır düşüş devam ediyor&#039; dedi: Döviz rezervlerinde iyileşme mesajı verdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Mehmet Şimşek'ten Kamuda Tasarruf Paketi açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım geldi. Risk priminin düştüğüne ve dış finansmana erişimin arttığına dikkat çeken Şimşek, "Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak" dedi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Bakan Şimşek, kamuda tasarrufta 8 öncelikli alanı duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da "Az kaynakla daha çok proje yapacağız" ifadelerini kullandı.

'DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM ARTIYOR'

Bakan Şimşek, kamuda tasarruf açıklamasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu.

Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor.

'DÖVİZ REZERVLERİMİZDE İYİLEŞME DEVAM EDECEK'

Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. 

Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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