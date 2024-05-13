Prof. Dr. Sefer Şener: Kamuda tedbirlere uyulursa tasarruf 300 milyar lirayı aşacak

Bakan Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketinin ardından ekonomist Sefer Şener TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Şeneri tedbirlerin tam anlamıyla uygulandığı takdirde 300 milyar lirayı aşan bir tasarrufun söz konusu olduğunu söyledi. Tedbirlerin alınmasında iki gerçeğin olduğunu söyleyen Şener şunları söyledi, "Biri deprem diğeri enflasyon. Deprem harcamasının maliyeti 104 milyar lira" dedi. Gazeteci Ahmet Sözcan ise ihale ve vergi reformlarına dair paketlerin de geleceğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı. Paket kapsamında yeni araç satın alma ve kiralamanın 3 yıl süreyle yapılmaması, yeni hizmet binası alımı ve yapımının durdurulması, kamuda istihdamın emekli olanlarla sınırlandırılması gibi tedbirler dikkat çekti.

TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak, TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan ve Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener pakete ilişkin değerlendirmelerini TGRT Haber'de paylaştı.

İLAVE PAKETLER DE GELECEK

Ahmet Sözcan, söz konusu paketi diğer paketlerden ayıran özelliğinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek garantisinin olduğunu söyledi. Sözcan, tedbirlere uyulup uyulmadığının denetleneceğini, idari ve para cezalarının olacağını söyleyip şunları aktardı:

Bu düzenlemelerin bazıları genelgeyle bazıları kanuni değişiklikle yapılacak.

Kamuda har vurup harman savurma döneminin sonuna geliniyor. 100 milyar liralık tasarruf paketi fakat bunun uygulanması vatandaşı psikolojik olarak rahatlatması önemli.

Bu ilk paket, Mehmet Şimşek ilave paketlerin de geleceğini söyledi. İhalede yapılacak reformlar önemli. Vergi reformu da yapılması lazım. Az çalışandan az çok çalışandan çok alınması gerek. Ona yönelik düzenlemeler de yapılacak.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener'in konuya ilişkin değerlendirmeleri ise şu şekilde:

Bu program üç yıllık bir program. 100 milyar lirayı bulan bir tasarruf. Bunlar tam anlamıyla uygulanırsa 300 milyar lirayı aşacak bir program aslında.

DENETİMİ BAKANLIK YAPACAK

Burada deprem gerçeği var, 104 milyarlık bir harcaması var. Tasarrufun yapılmasında bir tanesi deprem bir tanesi enflasyon.

Enflasyonla mücadele için bu tasarruf yapılması gerekiyor. Daha önce de onlarca tasarruf paketi açıklandı. Fakat bu defa diğerlerinden farklı olacak. Özelikle bu paketin denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınacak. Taşıtların nerde nasıl kullanıldığı görülebilecek. Eğer uyum varsa ya da yoksa yaptırım yetkisi olacak.

Bu tam anlamıyla uygulanırsa tasarruf 300 milyar lirayı aşar.

Bizde her bakanlığın yurt dışında teşkilatlanmaları var. Burada da çok ciddi giderler oluşuyor. Bunların ücretleri de döviz bazında ödeniyor. Sadece tasarruf diye düşünmeyin kaynakların verimli kullanılmasını da içeriyor.

MB bazı kararlar alıyor, enflasyonu düşürmek için. Bunun maliye kararlarıyla desteklenmesi gerekiyor.