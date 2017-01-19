Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın, askeri öğrenci ve personel temininde emekli subaylara görev verilmesine yönelik uygulaması yoğun ilgi görüyor. Maaşlı olarak aday öğrenci ve personel seçiminde mülakat, fiziki test, kayıt kabul gibi süreçlerde görev alacak olan emekli subaylara çalıştığı her saat için ücret ödenecek. Uygulama için şimdiden kapılarda kuyruk oluşmuş durumda. Bir süre daha devam edecek dilekçe kabul işlemlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, görevlendireceği emekli subay ve astsubayları belirleyecek.

KASIMDA DUYURULDU

Olağanüstü hal kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile emekli subay ve astsubaylara Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev verileceği belirtilmişti. Bununla ilgili esaslar da Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan "Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığı'nda Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik"te belirtilmişti.

PEK ÇOK KİŞİ DİLEKÇE GÖNDERDİ, BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığınca emekli subay ve astsubaylardan dilekçe alınmaya başlandı. Çok sayıda emekli asker Bakanlığa gelerek personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinde görev almayı talep etti. Dilekçe toplama faaliyetlerinin bir süre daha devam edeceği, ardından dilekçelerin değerlendirilmesi aşamasına geçileceği öğrenildi.

SEÇİMİ BAKAN FİKRİ IŞIK YAPACAK

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından yapılacak.

GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİ MÜDÜRLÜK YÜRÜTECEK

Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilecek.

ALINACAK SUBAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Görevlendirilecek subay ve astsubayların herhangi bir sabıka kaydı olmamasına dikkat edilecek, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olma niteliği aranacak. Ayrıca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak gibi niteliklere de bakılacak.

KAYIT KABUL, FİZİKİ YETENEK TESTİ, MÜLAKAT GİBİ ÇEŞİTLİ SÜREÇLERDE GÖREV ALACAK

Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, askeri öğrenci ve personel temin sürecinin aşamalarında, temin maksatlı hazırlanacak kılavuz, emir ve talimat esaslarının belirlenmesi işlemlerinde, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının ön incelemesi ve kayıt kabul aşamasında, fiziki yetenek testlerinin icra aşamasında, sağlık muayenesi işlemlerinin koordinesinde, mülakat faaliyetlerinin icrasında ve temin sürecinde ihtiyaç duyulan diğer konularda görev verilebilecek.

GÖREVİNİ GİZLİLİK İÇERİSİNDE YAPMA ZORUNLULUĞU

Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi sırasında vakıf olduğu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrılsa dahi hiçbir şekilde açıklayamayacak. Görevi sona erdiğinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade edecek. Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasından Milli Savunma Bakanlığına karşı sorumlu olacak.

ÇALIŞILAN HER GÜN İÇİN ÜCRET ÖDENECEK! İŞTE GÖREVLİ SUBAYLARIN ALACAKLARI MAAŞ

Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak.

Emekli subay ve astsubayların ikamet ettiği yerin dışında başka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, belirtilen ücrete ilave olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre işlem yapılacak.

Temin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlanması amacıyla emekli subay ve astsubaylar bir plan dahilinde eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilecek.

TESUD BAŞKANI: TSK'YA GÜÇ KAZANDIRACAK

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, düzenlemeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri için faydalı olacağını belirtti. Emekli subay ve astsubayların personel ve askeri öğrenci alımında görevlendirilmesini önemli bulduğunu söyleyen Karakuş "Uygulama Türk Silahlı Kuvvetlerine güç kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Karakuş, çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmak zorunda bırakılan subay ve astsubayların da yeniden göreve döndürülmesine yönelik çalışmaların yararlı olduğunu kaydetti.