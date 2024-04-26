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THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) 2023 yılında taşıdığı 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

2023 yılı yolcu verilerini paylaşan THY, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 arttırarak 83,4 milyon yolcuya ulaştı.

İç hatlarda yüzde 19,1, dış hatlarda ise yüzde 14,4 artış meydana geldi.

"2033 Butikten Zirveye" misyonuyla yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak hedeflerimize adım adım yaklaştığımızdan bir kez daha emin olduk. Bugün, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak global uluslararası trafikte azalan talebe rağmen, yolcu sayımızda büyük bir artış kaydettik. Bu büyük başarıyı elde eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türk Hava Yolları ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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