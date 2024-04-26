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Haberler > Ekonomi > 10 bin işletmeye dijital karne! Vodafone Busıness, YTÜ ve OSBÜK sanayinin röntgenini çekecek 

10 bin işletmeye dijital karne! Vodafone Busıness, YTÜ ve OSBÜK sanayinin röntgenini çekecek 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 bin işletmeye dijital karne! Vodafone Busıness, YTÜ ve OSBÜK sanayinin röntgenini çekecek 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endüstri 4.0’a giden yolda Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile OSB’lerdeki 10 bin işletmeye ulaşılması hedeflenirken, firmalar hangi alanda eksik olduğunu tespit edip, diğer işletmelerle karşılaştırabilme imkânı bulacak.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Yıldız Teknik Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile bugüne kadar 2 bin dijital elçi yetiştiren Vodafone Türkiye, Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile KOBİ’lerin dijital karnesini çıkaracak. Altyapı, veri yönetimi, entegrasyon, dijital pazarlama, mobil uygulamalar ve siber güvenlik gibi servisleri kapsayacak olan bu analizin sonuçlarına göre Vodafone Business, her bir şirkete özel olarak skorlama raporu sunarken, firmalar da hangi alanda eksik olduğunu tespit edip, diğer işletmelerle karşılaştırabilme imkânı bulacak. Program kapsamında OSB’lerdeki 10 bin işletmeye ulaşılması hedeflenirken, Vodafone KOBİ’lerin geliştirilmesi gereken alanlarına özgü çözümleriyle  işletmelerin dijital olgunluklarını yükseltmesine katkı sağlayacak. 

Dijitalleşme çağında işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte edebilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de temel düzeyde dijital beceri ve okur-yazarlık yüzde 30’larda. Avrupa’da bu oran yüzde 54’te. Türkiye’de KOBİ’lerin yüzde 15 orta seviye dijital beceriye sahipken, üst seviyede sadece yüzde 4. AB’de orta derecede dijital beceri yüzde 39 iken yüksek düzeyde yüzde 25.  AB’nin hedefi yüzde 84’ü 2030 yılında yüzde 80’lere çıkarmak. Türkiye’nin ise AB seviyesine ulaşabilmek için 30 milyon kişinin daha temel dijital becerilere sahip olması gerekiyor. Bu noktada KOBİ’lerimizdeki çalışanların dijital farkındalık düzeylerini ölçümleyebilmenin son derece kritik olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu doğrultuda bizler de Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve OSBÜK’ün desteğiyle imalat sanayi sektöründeki şirketlerin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test hazırladık. Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi adını verdiğimiz testimizin içerisinde 6 farklı grupta sorular yer alırken; KOBİ segmenti ağırlıklı olmak üzere işletmelerimiz, dijital olgunluk seviyelerini öğrenerek gelişim göstermesi gereken alanlarının röntgenini çekebilecek. Testin sonunda ise işletmelerimiz dijital olgunluk skorları ve o skoru nasıl geliştirebileceklerine dair önerilerin yer alacağı bir rapor görecek” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlık Divanı Üyesi  Mustafa R. Türker de proje ile OSB ve şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştireceklerini söyledi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise “Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi gerçekleştiren şirketler, kendilerine sunulmuş yol haritasıyla, teknolojik olgunluk düzeylerini değerlendirerek dijital geleceğe sağlam adımlarla ve çok daha güçlü yürüyecek” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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