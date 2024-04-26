Düzenleme Meclis'e geliyor, fahiş fiyata 10 katı ceza

Üreten biz, pahalı yiyen yine biz! En bol zamanda bile ucuza tüketemiyoruz

Üreten biz, pahalı yiyen yine biz! En bol zamanda bile ucuza tüketemiyoruz

Bakan Bolat’ın “hazırlıyoruz” dediği taslağa göre, fahiş fiyat cezaları milyonları bulacak, 10 günlük kapatma yapılacak.

Yüksek enflasyon birlikte artan fahiş fiyat tartışmaları gündemden düşmüyor. Fahiş fiyat ile mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Denetim ekiplerinin sürekli sahada olduğunu ifade eden Bolat “Fırsatçılara izin vermeyeceğiz” dedi. Bakanlığın çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak.

KANUN TEKLİFİNDE KAPATMA CEZASI DA VAR

Kanun teklifinde para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Ayrıca iş yerinin kapatılması dâhil birçok ağır ceza yer alıyor. Bakanlığın taslak metninde üst limit 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması bulunuyor. Cezaların alt ve üst limitleri yeniden belirlenecek. Kulis bilgilerine göre cezaların üst sınırı 2 milyon liradan 11 milyon liraya yükseltilecek. 10 günlük iş yeri kapatma cezası da teklifte yer alacak.