Otellerimiz Paris ile yarışıyor! İstanbul, kongre turizmi için artık pahalı bir şehir

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği Başkanı Hüseyin Kurt bugün İstanbul ve Antalya’da otel fiyatlarının Avrupa ülkelerine göre pahalı hâle geldiğini belirterek “İstanbul’da sıradan bir otelde geceleme fiyatları 120-130 dolardan başlıyor. Delege misafiri bir etkinlik yapmak istediğinde Antalya’ya da bakıyor, Mısır’a da. İstanbul’a da bakıyor, Paris’e de. İstanbul ile Paris aynı fiyatta ise o zaman Paris’i tercih ediyor” dedi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Enflasyonist ortamlar ticari ahlakın en fazla erozyona uğradığı zamanlardır. Hele de yeterince denetim yapılmıyor, ceza mekanizmaları devreye girmiyorsa bunun önüne geçmek neredeyse imkânsız. Böyle zamanlarda asgari ücrete yapılacak zammı duyup bir ay önceden maliyetlere yansıtan esnaftan tutun, stokladığı ürünle iki kat kâr etmeyi düşünen marketçiye kadar her yolu deniyorlar. Daha düne kadar döviz fiyatlarını bahane edip zam yapanlar dolar ve enerji fiyatları artmasa da zam yapmaya devam ediyor. Bunun bir örneği de turizm sektöründe yaşanıyor. Gelinen noktada İstanbul ve Antalya’da konaklama fiyatları Avrupa ile yarışırken, sektör âdeta kendi ayağına sıkıyor. Kongre, fuar, festival, gala, toplantı, lansman, organizasyon ve etkinlik sektörünü tek çatı altında toplayan Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt bugün İstanbul ve Antalya gibi turizm merkezlerinde otel fiyatlarının Avrupa ülkelerine göre pahalı hâle geldiğini belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Kurt “MICE sektörü olarak Türkiye’de her yıl 80 bin organizasyona ev sahipliği yapıyor, 500 binin üzerinde dolaylı, 250 bin de direkt istihdam sağlıyoruz. Delege turizmi güneş turizmine göre 5 katı gelir bırakıyor. Normal bir turist 670 dolar gelir bırakırken, kongre, toplantı ve etkinlik misafiri 3 bin dolar gelir bırakıyor. Geçen yıl 20 milyon misafir 18 milyar dolar gelir bıraktı. Turizm gelirlerinin yüzde 25-30’unu bizim sektörden geliyor. Ancak fiyatlarda ciddi artış var. Üzülerek söyleyeyim İstanbul ve Antalya pahalı” dedi.

İSTANBUL BOŞ KALDI

Kurt, delege turizminde İstanbul’un ilk çeyrekte yüzde 50 seviyelerinde kapattığına dikkat çekerek “İstanbul aralık, ocak ve şubatta boştu. Ben aralık ayında Azerbaycan’daydım. 65-70 dolara 5 yıldızlı zincir otel bulabiliyorsunuz. Aralıkta Budapeşte tıklım tıklımdı. Ama geçen yıl eylül sonu, ekimin başında İstanbul’da ağırladığımız bir bayi grubu gecelik 350 avroya konakladı. Bu oteller Mandarinler, Fours Sasonslar değil. İstanbul’da sıradan bir otelde geceleme fiyatları 120-130 dolardan başlıyor. Açıkçası şu anki rakamlara bakınca bizim için satılabilir değil” diye konuştu.

Fiyatlar yüksek olduğu için delege turistinin alternatif ülkelere yöneldiğini dile getiren Kurt şöyle devam etti: Delege misafiri etkinlik yapmak istediğinde Türkiye ve muadil ülkelere bakıyor. Antalya’ya da bakıyor, Mısır’a da. İstanbul’a da bakıyor, Paris’e de. İstanbul ile Paris aynı fiyatta ise o zaman Paris’i tercih ediyor. Avrupa’da MICE sektöründe vergi muafiyeti de var. Belçika firması İtalya ya da İspanya’da organizasyon yaparsa yüzde 20 daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla fiyatların makul seviyede olması gerekiyor. Şu an fiyatlarda köpük var.

50 BİN ÇALIŞAN KAYBETTİK

Sektörün en büyük sıkıntısının nitelikli çalışan olduğuna dikkat çeken MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt “Bizim en güçlü yanımız ağırlama tarafı. 250 bin çalışanımız var. Pandemi döneminde maalesef 50 bin nitelikli personelimizi kaybettik. Ya sektör değiştirdi ya yurt dışına gittiler. TURSAB, kamu, üniversite ve STK’lar bir araya gelmeli, istihdam sorunu mutlaka çözülmeli” dedi.