Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,89, avro yüzde 0,97 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 83.317,74, en düşük ise 81.345,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,89'luk artışla 83.067,15 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,30 artarak 147,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,43 artışla 990 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 240 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 243 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,97 değer kazanarak 4,0700 liraya yükseldi, ABD doları ise yüzde 0,90'lık artışla 3,8200 liraya çıktı. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40, yatırım fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.