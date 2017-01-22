Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre 2017’de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, yemek bedeli olarak kişi başına 12-18 lira, konaklama bedeli olarak da 5-9 lira alınacak. Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlar için günlük en az 3’er lira, klima bulunanlar için de günlük en az 4 lira ilave bedel tahsil edilecek. Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 9 lira ödeme alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 165 lira olacak, ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etme yetkisine sahip bulunacak. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 11 lira ödenecek.