Global ticarete TURAN mührü gerek! 4,7 trilyon doları paylaşmak için büyük adım

Türk dünyası, 200 yıllık koparılmışlığın ardından yeni köprüler inşa etmek için önemli bir adım daha attı. 7 Türk devleti, Azerbaycan’da gerçekleştirilen ortak üretim ve ticaretin temellerinin atıldığı Türk Devletleri İktisadi Forumu’nda bir araya geldi. Organizasyonun paydaşlarından Azerbaycanlı iş adamı Ceyhun Aşiro, “Kurulan bağlar ekonomik alana da taşınmalı ve bu asra ‘Made in Turan’ mührü vurulmalı” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Foruma Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 700 temsilci katıldı. Organizasyonun paydaşlarından Azerbaycanlı iş adamı Ceyhun Aşiro, 1,3 trilyon dolarlık ticaret hacmi olan Türk dünyasının bu potansiyelin sad, ece yüzde 3,5’ini paylaştığını belirterek “Kurulan bağlar ekonomik alana da taşınmalı ve bu asra ‘Made in Turan’ mührü vurulmalı” dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Dernekler Birliği (KOBSKA) Başkanı Nigar Aleskorava da son 200 yılda Türk dünyasının her açıdan birbirinden koparıldığını belirterek “Tüm dünya yeni ticaret yolları, enerji güzergâhları ve iş birlikleri arayışında. Bu dönemde gerçekleşen buluşma çok önemli bir iş birliği zemini oluşturdu. Biz kardeş topluluklar olarak iktisadi potansiyelimizi paylaşmak için buluştuk. Organizasyona ülkeler ve Türk Devletler Teşkilatı yakın ilgi gösterdi, destek verdi. Bundan sonra her yıl başka bir Türk şehrinde buluşacağız” diye konuştu.

ALIM GÜCÜMÜZ 4,7 TRİLYON DOLAR

Organizasyonun paydaşlarından SKAL Grup Başkanı Ceyhun Aşirov da Türk Dünyası İktisadi Forumu’nu bir milat olarak değerlendirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Türk dilli kardeş ve devletler olarak zincirleri kırıyoruz. Türk asrı söylemine uygun, devrim niteliğinde gelişmeler oluyor. Türk soylular olarak müthiş bir nüfus, yeraltı ve yerüstü zenginliğine; bunun yanı sıra medeniyet, tarih ve dinamizmine sahibiz. Toplam alım gücümüz 4,7 trilyon dolar. Cari durumdaki hacmimiz 1,3 trilyon dolar ama maalesef karşılıklı alışverişimiz yüzde 4 bile değil. Bakü’de bir meşale yaktık. Türkiye’nin öncü olduğu ekonomik iş birliği ve ortak ticaret-üretim hamlesi ile bu oran kısa sürede yüzde 20’lere yükselir. Temennimiz çok daha üst seviyeler. Hatta bu forumda bayrağı dalgalanan Kuzey Kıbrıs ve devlet niteliği taşımayan Tuva, Yakut, Saka, Başkurt, Kırım ve daha nice Türk soylularla da aynı kapsamda iş birliklerine gitmeliyiz.

BİRLİKTE ŞAHLANIRIZ

SKAL Başkanı Ceyhun Aşirov, Azerbaycan’daki panellerde, siyaset, güvenlik, diplomasi alanındaki ilişkilerin ticaret ve ekonomiye de taşınmak zorunda olduğunu belirterek, “Bunu başarırsak, dünyanın ilk 4 ekonomisi arasına girmemiz işten bile değil. Örneğin Türkiye ile Azerbaycan ticareti. Şu an 7,6 milyar dolar civarında. Kısa sürede 15 milyar dolara yükselecek. Burada onlarca iş adamı, ekonomist, stratejist beyin fırtınası estirdi. Türkiye’nin öncülüğünde bu şahlanmayı çok önemli şekilde sonuçlandıracağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.