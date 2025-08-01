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Dolar düştü, euro çıktı! Altın fiyatlarında sert yükseliş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dolar düştü, euro çıktı! Altın fiyatlarında sert yükseliş
Dolar, Euro, Altın, Faiz, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! ABD’de bugün açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi 73 bin kişi ile beklentinin oldukça altında kaldı. Eylülde faiz indirimi beklentisi %76,9’a kadar yükseldi. Dolar endeksi %1,2 gerileyerek 98,90 seviyesinde çekildi. Ons altın %1,8 primle 3.350 dolara ve gram altın da %1,9 yükselişle 4.380 TL’ye yöneldi. Bu arada iç piyasada euro da dolardaki düşüşle birlikte bugün %1,28 prim yaptı ve 47,00 TL’yi aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son günlerde düşüş trendinde hareket eden altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi. Dünkü işlemlerde 3.290 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün 3.355 dolara yükseldi. Akşam saatlerinde fiyatlar %1,8 primle 3.350 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

İç piyasada da fiyatlar hareketlendi. 1 Ağustos 2025 gram altın fiyatı dünkü kapanışını 3.299 TL’den gerçekleştirmişti. Bugün ise akşam saatlerinde gram fiyatı 4.380 TL’ye yöneldi. Gramda günlük prim %1,90’a kadar çıktı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 4.415 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 7.202 TL’ye çıktı.

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ABD İSTİHDAMI ETKİLİ OLDU

Altındaki hareketlilikte ABD’de bugün açıklanan istihdam verileri etkili oldu. Temmuz ayında ülkede tarım dışı istihdamın 104 bin kişi artacağı tahmin ediliyordu. Buna karşılık istihdamda 73 bin kişilik artış yaşandı. Beklenti altında gelen istihdam verisinin ardından CME FedWatch anketinde faiz indirimi beklentisi, eylülde %76,9’a kadar yükseldi ve zirve seviyeye ulaştı.

Bu arada dolar endeksi de yeniden 100,00 seviyesinin altına geldi. Akşam saatlerinde 98,90 kadar gerileyen dolar endeksinde günlük düşüş %1,2’ye ulaştı.

Dolar düştü, euro çıktı! Altın fiyatlarında sert yükseliş - 2. Resim

İSTANBUL ENFLASYONU YÜKSELDİ

Piyasalarda bugün yaşanan gelişmelere bakıldığında;

-İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre mega kentte enflasyon temmuzda, aylık bazda %2,62 arttı.

-İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Endeksi temmuz 45,9’geriledi. Böylece endeks, sanayide Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

-Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte %5,2 büyümesini beklediğini açıkladı.

-Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi temmuz enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre bölgede enflasyon, temmuzda %2 olarak açıklandı.

Dolar düştü, euro çıktı! Altın fiyatlarında sert yükseliş - 3. Resim

PİYASALARDA SON RAKAMLAR

Saat 17:30 itibarıyla piyasalardaki son rakamlara bakıldığında;

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde işlemeler yatay bir seyirle 10.735 seviyesinde yakın seyrediyor.

-Dolar 40,65 TL’ye yakın seyrini sürdürürken, dolar endeksindeki düşüşle birlikte euro %1,28 prim yaptı ve 47,02 TL’ye yöneldi.

-Brent petrolün varil fiyatı tekrar 70 dolar sınırına kadar çekildi.

-Bitcoin’de de işlemler 115.500 dolara yakın devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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