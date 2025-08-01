İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu! İşte en çok fiyat artışının olduğu grup 

İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) paylaştığı veriye göre, geçtiğimiz ay megakentin enflasyonu yüzde 2,62 oranında arttı. İstanbul'da yıllık enflasyon ise yüzde 42,38 oldu.

FİYAT ARTIŞI YAŞANAN GRUPLAR

2025 Temmuz ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık harcamaları grubunda yüzde 8,08, Konut harcamaları grubunda yüzde 6,39, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 6,27, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 3,15, Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 2,48, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,36, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 2,10, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,03, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 0,60, Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,50, Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,13 ve Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,05 artış izlenmiştir.