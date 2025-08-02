Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Bu oyuncaklar masum görünüyor ama... Çocukları 'kumara' alıştırıyor

Bu oyuncaklar masum görünüyor ama... Çocukları 'kumara' alıştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bu oyuncaklar masum görünüyor ama... Çocukları &#039;kumara&#039; alıştırıyor
Kumar, Çocuklar, Bağımlılık, Psikoloji, Sağlık, Risk, Haber
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçinden hangi figürün çıkacağının bilinmediği kutulu oyuncaklar, bekleme sürecinde beyinden kumardakine benzer kimyasalların üretilmesine sebep oluyor.

Uzmanlar, son dönemde gündeme gelen “kör kutu” olarak da adlandırılan sürprizli oyuncakların çocuklarda kumar bağımlılığının alt yapısını oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

"LEGAL KUMAR" BENZETMESİ

İçinden ne çıkacağının bilinmediği ve farklı karakter ya da figürlerin rastgele yer aldığı bu kutuların kumardaki “rastgele ödül” sistemiyle benzer psikolojik etkiler oluşturduğunu ve çocuklarda bağımlılık davranışlarını tetikleyebileceğini söyleyen uzman klinik psikolog Hacer Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Kör kutu oyuncakları ve koleksiyon kartlarını legal kumar gibi düşünebilirsiniz. Bir kişi kumar oynadığında parasını yatırıyor ama ne zaman kazanacağını bilmiyor. Bu kutular da, kumardaki gibi ‘rastgele ödül’ sistemiyle benzer psikolojik etki oluşturuyor. Bekleme süreci dopamin ve serotonin salgılatarak haz veriyor. Çocuk para verip aldığı minik kutunun içinden ne çıkacağını bilmiyor ama hayalindeki oyuncağın çıkmasını umut ediyor. Kutuda ne olduğunu öğrenmek için bekleme süreci ile kumardaki süreçte beyin aynı kimyasalları üretiyor. Böylece belki 5 yaşında, belki 10 yaşından itibaren beynin o bağımlılık yapan bölümü çalışmaya başlıyor.”

PSİKOLOJİK SIKINTILARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Uzmanlara göre bu durum çocuklarda kısa vadede dikkat dağınıklığı ve sabırsızlık gibi davranış problemlerine yol açarken, uzun vadede ise dijital bağımlılık, kumar, mutlu olamama, takıntı gibi ciddi psikolojik sıkıntılara zemin hazırlıyor.

Psikolog Hacer Şahin bu oyuncakların belirli bir yaşın altına yasaklanması gerektiğini söylüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kafeini sınırlayın! Fibromiyaljiyi az uyku artırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kafeini sınırlayın! Fibromiyaljiyi az uyku artırıyor - SağlıkKafeini sınırlayın! Fibromiyaljiyi az uyku artırıyor2 milyon engelliye 7 milyon randevu - Sağlık2 milyon engelliye 7 milyon randevu18 yıllık ‘dumanlı’ geçmişe veda! 3 çocuğu için vazgeçti - Sağlık18 yıllık ‘dumanlı’ geçmişe veda! 3 çocuğu için vazgeçtiBoyundaki şişlik şikayetiyle başvurdu! 15 yıl sonra nedeni ortaya çıktı, kendisi de şaşırdı - SağlıkBoyundaki şişlik şikayetiyle başvurdu! 15 yıl sonra nedeni ortaya çıktı, kendisi de şaşırdıBoynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor - SağlıkBoynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda 10 kat daha fazla...Sağlık Bakanlığından spekülasyonlara cevap: Aile hekimine yönlendirme mecburi değil - SağlıkBakanlık açıkladı: Aile hekimine yönlendirme mecburi değil
Sonraki Haber Yükleniyor...