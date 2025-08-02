Bu oyuncaklar masum görünüyor ama... Çocukları 'kumara' alıştırıyor

Uzmanlar, son dönemde gündeme gelen “kör kutu” olarak da adlandırılan sürprizli oyuncakların çocuklarda kumar bağımlılığının alt yapısını oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

"LEGAL KUMAR" BENZETMESİ

İçinden ne çıkacağının bilinmediği ve farklı karakter ya da figürlerin rastgele yer aldığı bu kutuların kumardaki “rastgele ödül” sistemiyle benzer psikolojik etkiler oluşturduğunu ve çocuklarda bağımlılık davranışlarını tetikleyebileceğini söyleyen uzman klinik psikolog Hacer Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Kör kutu oyuncakları ve koleksiyon kartlarını legal kumar gibi düşünebilirsiniz. Bir kişi kumar oynadığında parasını yatırıyor ama ne zaman kazanacağını bilmiyor. Bu kutular da, kumardaki gibi ‘rastgele ödül’ sistemiyle benzer psikolojik etki oluşturuyor. Bekleme süreci dopamin ve serotonin salgılatarak haz veriyor. Çocuk para verip aldığı minik kutunun içinden ne çıkacağını bilmiyor ama hayalindeki oyuncağın çıkmasını umut ediyor. Kutuda ne olduğunu öğrenmek için bekleme süreci ile kumardaki süreçte beyin aynı kimyasalları üretiyor. Böylece belki 5 yaşında, belki 10 yaşından itibaren beynin o bağımlılık yapan bölümü çalışmaya başlıyor.”

PSİKOLOJİK SIKINTILARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Uzmanlara göre bu durum çocuklarda kısa vadede dikkat dağınıklığı ve sabırsızlık gibi davranış problemlerine yol açarken, uzun vadede ise dijital bağımlılık, kumar, mutlu olamama, takıntı gibi ciddi psikolojik sıkıntılara zemin hazırlıyor.

Psikolog Hacer Şahin bu oyuncakların belirli bir yaşın altına yasaklanması gerektiğini söylüyor.