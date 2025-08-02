İşçi-memur, vergi tarifesi adaletsizliğinde mutabık!

Ülkemizde meri Gelir Vergisi Kanunu’na göre, işçi-memur ve diğer tüm çalışanların elde etmiş oldukları ücretler gelir vergisine tabi bulunmaktadır. Bu vergiler devlet için önemli bir gelir olurken çalışanlar açısından ise adaletsiz uygulandığı hususunda tüm sosyal tarafların ciddi eleştirileri bulunmaktadır.

Ücretlerin vergilendirilmesinde her yıl yenilenen gelir vergisi tarifesi esas alınmaktadır. Çalışanların ücret gelirlerine göre vergi dilimleri yükselmektedir.

Uygulanmakta olan gelir vergisi tarifesinin kademeli yapısı, özellikle yüksek enflasyon ortamında, çalışanların net gelirlerini ciddi bir şekilde eritmekte ve vergi yükünü katlamaktadır. Zira yüksek enflasyona rağmen vergi tarifesi tüm yıl boyunca değiştirilmemektedir. Buna mukabil çalışanların maaşlarına enflasyon güncellemesi yapılınca tarifenin kademeli yapısı gereğince çalışanların ödediği vergi oranı da yükselmektedir.

Genel olarak belirli bir geliri olan hem işçiler hem de memurlar birkaç ay geçmesiyle birlikte bir üst dilime takılmaktadır.

Temmuz ayında kamu çalışanlarının maaşları güncellendi.

Hâl böyle olunca çalışanlar zamlı maaşı alır almaz ya da takip eden ayda maaşlarında önemli oranda azalma olması söz konusu olmaktadır.

2024 yılında yukarıdaki tarifenin ilk dilimi 110.00 TL’den başlamakta iken yılbaşından beri geçerli tarifede 158.000 TL’ye, en üst dilim ise 3.000.000 TL'den 4.300.000 TL’ye yükselmiştir. Oranlarda ise herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yani en düşük vergi oranı %15’ten başlamakta ve %40’lara kadar yükselmektedir.

Dolayısıyla bu sene de aynı senaryo tekrarlayacak ve çalışanların elde ettiği gelire göre yıl sonu geldiğinde 1 ila 3 maaşı vergiye gidecek…

7 ayı aşkın süreden beri hiç değiştirilmeden yıl sonuna kadar ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanan tarifeye aşağıda yer verilmiştir.

4 milyonu aşkın aktif çalışan kamu görevlisini ilgilendiren 01 Ocak 2026 ve 31 Aralık 2027 dönemi mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan kamu görevlilerini temsil eden sendika toplu sözleşme teklifinde yer alan 171 maddeden birini de vergi tarifesi oluşturmaktadır.

600 bin işçiyi ilgilendiren KÇP işçi teklifinde de çalışanlar üzerinde bulunan vergi yükü adaletsizliği yer almaktadır.

Lafın özü hem işçi kesimi hem memur kesimi hatta işveren kesimi mevcut gelir vergisi uygulamalarının adaletsiz olduğu noktasında mutabık.

Buna mukabil maliye yönetimi kaynağından çok kolay bir şekilde elde ettiği bu vergide yeni düzenleme yapılması yönünde herhangi bir adım atmamaktadır.

Özelikle yüksek enflasyon dönemlerinde vergi dilimlerinin enflasyon oranlarına paralel şekilde yılda en az 2 kez güncellenmesi elzem.

Mevcut sistemde, vergi dilimleri yeniden değerleme oranına göre bir kez artırılmakta, ancak bu oran genellikle ücret artışlarının ve enflasyonun gerisinde kalmaktadır. Bu durum, çalışanların daha hızlı bir şekilde yüksek vergi dilimlerine girmesine dolayısıyla reel olarak ücretlerinin daha da azalmasına ve hayat pahalılığı karşısında geçimlerini sürdürmelerini zorlaştırmaktadır.

Çalışanların üzerinde gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi taleplerinin başarıya ulaşmasının yolu; tüm işçi ve memur sendikalarının hatta işveren sendikaları ile birlikte ortak çalışmalar yaparak dayanışma hâlinde hareket etmesiyle mümkün olacaktır.