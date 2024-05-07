Altına kota cari açığı olumlu etkiledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatına Ağustos 2023’te getirilen kota uygulamasının sonuçlarını değerlendirdi.

2022’de 49,1 milyar dolar olan cari işlemler açığının 19,4 milyar dolarının (yüzde 39’u) net altın ithalatı kaynaklı olduğuna işaret edilen Bakanlık açıklamasında, “Geçen yılın 7 ayında ise cari işlemler açığı 42,3 milyar dolar olmuş, net altın ithalatı 17,7 milyar dolar ile açığın yüzde 42’sini oluşturmuştur. Altın ithalatında yaşanan artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur” bilgisi verildi.

KOTA UYGULAMASI CARİ İŞLEMLER DENGESİNİ OLUMLU ETKİLEDİ

TÜİK verilerine göre, uygulamaya başlanan Ağustos 2023’ten yıl sonuna kadar işlenmemiş altın ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 milyar dolar düşüşle 10,3 milyar dolar, miktar bazında yüzde 32,7 azalışla 169,6 ton olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 2024 yılının ilk iki ayında ise işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 milyar dolar düşüşle 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı miktar bazında yüzde 77,9 düşüşle 33,1 tona gerilemiştir. Şubat itibarıyla 12 aylık birikimli cari açık 31,8 milyar dolar seviyesindedir. Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşmenin sürmesi beklenirken, altın dengesinin de bu görünüme olumlu katkı vermeye devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilediği görülmektedir.