Altında kota paniği! Kuyumcuda fiyat farkı açılıyor…

Cari açığı düşürmek için altın ithalatına kota uygulanması, talebin arttığı bugünlerde sokaktaki fiyatlara da yansıdı. Enflasyondan ve seçim belirsizliğinden korunmak isteyenler, düğün yapacaklar, borcu olanlar derken altın ham maddesi endişesi yaşayan sektör temsilcileri de altın alımına yöneldi. Elinde altın olanlar da satmakta isteksiz kalınca, Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2430 TL’ye kadar yükseldi. Böylece daha önce yüzde 5 civarında seyreden serbest piyasada ile Kapalıçarşı farkı, yüzde 8’e kadar yükseldi. Bu arada sadece şubat ayında ithalat, yüzde 81 gerileyerek miktar bazında 11 bin ton oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında hareketlilik artarken özellikle fiziki altın talebi konusunda sahadan önemli sinyaller geliyor. Yüksek seyreden enflasyon ve seçim belirsizliğinden korunmak isteyenler, borcu olanlar ve düğün yapacaklar derken; kota sebebiyle ham madde bulamamaktan endişe duyan sektör temsilcileri de iç piyasada alıma geçti. Elinde altın olanlar da satmak istemeyince, Cumhuriyet ve çeyrek altın başta olmak üzere kuyumcularda fiziki altını bulunurluğu azalmaya başladı.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM 2430 TL

Talep artışına karşı Darphane’nin üretimi artırmak için çift vardiya çalışmaya başladığı belirtilirken; Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı da 2430 TL’ye kadar çıktı. 2230 TL rakamının görüldüğü serbest piyasa fiyatı ile fark, 200 TL açıldı. Daha önce yüzde 5 civarında oluşan bu makas yüzde 8’e kadar yükseldi.

İTHALAT KOTASI ENDİŞESİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın fiyatlarındaki makasın bu şekilde açık olmasından dolayı, kuyumcular, Darphane’ye altın götürmekte isteksizler. Böyle olunca Cumhuriyet ve gram altın bulunurluğu azalıyor. Bu da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Bir süreden beri altın ithalatına sınırlama getirilmesi, iç piyasada böyle bir fiyat farklılığın yaşanmasına sebep oluyordu, şu anda fiziki talep artınca, fark daha da açıldı” diye konuştu.

2 YILDA 45 MİLYAR DOLARLIK İHTALAT

Geçen yıl Türkiye’nin altın ithalatı net olarak 25,70 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı da 19,40 milyar dolar ithalatla kapandı. Böylece iki yıllık ithalat 45 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu ithalat, dövizle gerçekleştiği için içeride döviz talebini artırıyor ve cari açık başta olmak üzere makro ekonomik dengeleri bozuyor.

2024 ŞUBAT İTHALATINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bu yılın şubat ayında altın ithalatı 11 bin 193 kilogram oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 57 bin 452 kilogram olarak gerçekleşmişti. BİST Kıymetli Madenler Piyasası tarafından açıklanan bu verilere göre, ithalatta miktar bazında yüzde 81 gerileme gerçekleşti.