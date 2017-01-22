Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar hareketli bir haftayı geride bırakırken, rakamlarda en hissedilir gelişme cuma akşamı yaşandı. Doların satış fiyatı cuma günü öğleden sonra 3,82 liraya, avro ise 4,07 liraya ulaşmıştı. Aynı gün akşam saatlerinde Donald Trump yemin ederek resmen göreve başladı. Ardından piyasalarda iyimserlik yaşandı. Dolar/TL paritesi 3,76 sınırına kadar geriledi, avro ise 4,03’e çekildi. Trump, yaptığı açıklamalarda doların değerli olduğunu kabul etmişti.

Son iki haftada yüzde 7,8 yükselen borsa, darbe girişimi öncesi seviyesini yakaladı. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, 2017 yılına girilmesiyle birlikte dolar endeksinde 104 seviyesinden 100’e doğru oluşan gevşemenin, gelişmekte olan ülke piyasaları için pozitif etki oluşturduğunu belirtti. Tuncay Turşucu, şunları kaydetti: Borsada fiyat/kazanç rasyosu bakımından yüzde 40’lara varan iskonto bulunması ve negatif ayrışmış olması, 83.000 direncinin test edilmesini sağladı. Gelecek dönemde 85.000 ve 90.000 seviyelerini bekliyoruz. Anayasa değişikliğinin Meclisten geçmesi piyasaları rahatlatabilir. Trump sonrası dolar endeksinin gevşemesi de önemli destek sağlayabilir.