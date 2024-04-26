İstanbullu saçlarını kestirirken de artık iki kere düşünüyor: Fiyatlar neredeyse asgari ücretin yarısı

Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar artık saçlarını kestirirken dahi iki kere düşünüyor. İstanbul'da kadın kuaförlerinde saç kesimi 10 bin liraya kadar dayandı.

Türkiye, restoran ve marketlerdeki fahiş fiyatları konuşurken kuaförler de pahalılık listesine adını listeye yazdırdı. Özellikle İstanbul'da kadın kuaförlerindeki fiyatlar dudak uçuklattı.

Saç kesimi ile saç boyası semt ve kullanılan malzemeye göre fiyatlar değişirken İstanbul'un kalbur üstü semtlerinde 7 bin 500 TL'ye kesim yapan kuaförler bulunuyor.

EN DÜŞÜK 400 LİRA

Haber Global'in haberine göre, İstanbul’da kalbur üstü semtlerdesaç kesim fiyatı 975 ile 7 bin 500 TL arasına değişirken, dar gelirlilerin ikamet ettiği semtlerde de fiyatlar 400 TL'nin üzerinde!

Ücret tarifeleri belirlenirken, işletmenin kullandığı elektrik, su, doğalgaz, saf giderler ve vergi diliminin hesaplandığını da sözlerine ekleyen Karakaş, "Giderlerimiz çok arttı. Tarifeler, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Tarife Komisyonu ve valiliklerin onayı alınarak belirleniyor.

VIP HİZMETE 7 BİN 500 LİRA

Fiyat farkı esnafın kullandığı ürünlerin kalitesi, markaları ve kişiye özel hizmetlerine göre de değişiyor. Kişiye özel hizmetler vardır. VIP salonlarda tek bir oda da tek bir kişiye hizmetler verilir. Saç kesimine 7 bin 500 TL ödeyen birine 'neden tercih ettiniz?' diye sorunca, cevap, 'kalitesi' oluyor" ifadelerini kullandı.

ORTALAMA KUAFÖR TARİFESİ

Saç kesimi: 730 TL

Boya (dip - bütün): 675 TL

Yıkama ve Fön: 200 - 400 TL

Perma (kısa - uzun): 3 bin 375 TL

Keratin düzleştirme: 4 bin 215 TL

Manikür-Pedikür: 335 - 840 TL