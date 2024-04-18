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Haberler > Ekonomi > Fahiş fiyatlar vatandaşı bezdirdi! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara boykot

Fahiş fiyatlar vatandaşı bezdirdi! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara boykot

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Restoran ve kafelerdeki fiyatların fahiş oranda artmasına tepki yağıyor. Sosyal medyada dile getirilen tepkiler dalga dalga yayılınca boykot çağrıları yükseldi. Vatandaşlar 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranları boykot etme kararı aldı. 

Son dönemde girdi maliyetlerini bahane eden işletmeler fiyatlarda hatırı sayılır bir artış yaptı. Dışarıda yemek yemek birçok kişi için hayal olurken, fiyatlar her geçen gün daha da katlandı. Bakanlık vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek için restoran girişlerine fiyatların asılmasını zorunlu tutsa da fahiş fiyatlar da bir değişiklik olmadı. 

TEPKİLER BOYKOTA DÖNÜŞTÜ 

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada içini dökünce olanlar oldu. Peş peşe gelen tepkiler boykot çağrısına dönüştü. Lokanta, restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatlara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, fahiş yemeğe boykot çağrısı yaptı.

"20-21 NİSAN'DA KAFE VE RESTORANLARA GİTMİYORUZ"

Dalga dalga yayılan paylaşımların ardından vatandaşlar 20-21 Nisan tarihleri arasında kafe ve restoranları boykot etme kararı aldı. 

Sosyal medyadan örgütlenen vatandaşlar şu çağrıyı yaptı:

Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot! Siz de katılın! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyoruz" 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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