Petrol fiyatları düşüşte! Akaryakıta indirim bekleniyor

Hafta başında 92 doları gören petrol, bugün 87 dolara geriledi. ABD’de petrol stoklarında artış ve dünyada güçlü dolar görünümü petrol fiyatlarını baskıladı. “Akaryakıt fiyatlarına zam” korkusu şimdilik ortadan kalktı. İndirim beklentileri artıyor. 18 Nisan benzin fiyatı İstanbul’da 43,58 TL olarak devam ediyor. Buna rağmen piyasalar, İsrail’in İran’a yapacağı misilleme ile gergin bekleyişini sürdürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son bir haftalık süreçte Ortadoğu’da artan İsrail-İran geriliminin de etkisiyle petrol fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanmıştı. Hafta başında brent petrolün varil fiyatı 92 dolara kadar çıkmış ve son 6 ayın en yüksek seviyelerini görmüştü. İsrail’in İran’a yapacağı misilleme beklenirken, piyasalarda tansiyonun bir miktar düştüğü gözlemleniyor. Bununla birlikte ABD’de petrol stoklarında artış yaşanması ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına dair beklentiler petrol fiyatlarını da bir miktar geriletti.

PETROL FİYATI KAÇ DOLAR?

ABD’de açıklanan haftalık petrol stokları, 12 Nisan ile biten haftada 2,7 milyon varil artış gösterdi. Beklenti, stoklarda 1,6 milyon varillik artış olacağı yönündeydi. Stokların beklentilerden daha fazla artış göstermesi, petrol talebinde gerilemenin yaşandığını gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte ABD ham petrolü ile birlikte brent petrol varil fiyatı da 87 dolara kadar geriledi. Öte yandan güçlü dolar görünümü de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petrolde hafta başında görülen zirve seviyelerden itibaren yaşanan gerileme yüzde 5 civarında gerçekleşirken, akaryakıt fiyatları üzerindeki zam beklentisi de şimdilik ortadan kalktı. Hafta sonu İsrail’in İran’a karşılık verme riski ise piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu sebeple akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri şimdilik karşılık bulmadı.

18 Nisan benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,58 TL fiyatla devam ederken; motorinin litre fiyatı da 42,17 TL’den satılıyor.