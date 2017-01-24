Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, düzenlemelerin ve imkânların getirdiği esnekliklerin en üst düzeyde kullanılarak borçlarını ödemeye niyetli olan ve ek süreye ihtiyaç duyan müşterilere gerekli kolaylıkların sağlandığını kaydetti.

VADE 37 AYA ÇIKTI

Hüseyin Aydın, "Üyelerimizden toplanan istatistiklere göre, Ekim- Aralık 2016 döneminde 562 bin kişinin 2.4 milyar TL kredi kartı borcu yapılandırıldı. Aynı dönemde 456 bin kişinin ise 6.4 milyar TL tutarındaki tüketici kredisinin yapılandırıldığını görüyoruz. Yeniden yapılandırmalarda vade kredi kartlarında 23, tüketici kredilerinde ise 37 ay olarak gerçekleşti" dedi. Düzenlemeden önceki uygulamada kredi kartı açık kalmak kaydıyla kredi kartı borçlarında yapılandırma 12 ay ile sınırlıydı. Tüketici kredilerinde ise 24 ay vade ile yapılandırma yapılıyordu.

Ekonomik faaliyetlerde iniş ve çıkışlar yaşanabildiğini belirten Aydın, önlemlerin proaktif bir yaklaşımla ele alınmasının sorunların çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.